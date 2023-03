Week end con Sergio Vespertino in teatro a Marsala e Trapani

Il 24 marzo a Marsala presso il Teatro Sollima e il 25 e 26 marzo a Trapani presso il Teatro Don Bosco torna in scena Vespertino con il suo spettacolo “ Sopra un Palazzo”. L’organizzazione per le tre tappe del tour della provincia di Trapani è dei fratelli Katia e Giuseppe Oddo dell’agenzia Oddo Managament.

“Sopra un palazzo” recita il titolo di questo spettacolo, ma è anche l’incipit di una incantatoria litania, di una tiritera a tratti ossessiva cui dà concretezza la voce narrante, che appartiene a un tizio nevrotico, a dir poco esasperato. Se ne sta solo sul palcoscenico, anche se in compagnia di due sedie e una strana tendina (la scenografia dello spettacolo è di Carlo De Meo). Intanto parla, straparla, inanellando slogan televisivi, marche di strumenti tecnologici: pare che ce l’abbia col mondo intero (dalla politica alla tecnocrazia).

«Uno spettacolo che feci nel 2010-2011 – commenta Vespertino – che dopo un decennio abbiamo un po’ aggiornato nei tempi e nei contenuti. Io raramente faccio spettacoli che devono colpire l’attualità perché rischiano di diventare vecchi subito».

Spunti, dettagli, colore al passo con i tempi nel nuovo testo che si arricchisce della scrittura condivisa con Marco Pomar, autore teatrale e scrittore molto apprezzato a Palermo, il quale è stato abile nel mettere ordine alle idee del vulcanico attore da anni ormai impegnato costantemente fra palcoscenici teatrali, e set cinematografici e televisivi. Vespertino: «Mi piace molto il modo in cui Marco scrive, e lui scrive tanto, poi del suo scritto faccio un sunto, una crema».

Venerdi 24 Marzo a Marsala presso il Teatro Sollima lo Spettacolo andrà in scena alle ore 21.30. Sabato 25 marzo presso il teatro Don Bosco di Trapani andrà in alle ore 21.30 e in replica, la domenica 26 marzo, alle ore 18.30. Tutti gli spettacoli iniziano puntuali. Si consiglia di arrivare in Teatro almeno venti minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti posso essere acquistati anche online presso la piattaforma liveticket. Per ulteriori info: 342/0330263 o oddomanagement@libero.it