La Scuola “Mazzini” da Marsala in Spagna per l’ecosostenibilità

Un altro viaggio in Erasmus ha visto protagonista la scuola media “G. Mazzini” di Marsala, diretta dalla dirigente Anna Maria Angileri. Dal 6 al 10 marzo infatti, una rappresentanza di allievi, accompagnata dalle insegnanti Nadia Casertano, Patrizia Nizza e Carola Lombardo, si è recata in Spagna, a Cassà de la Selva, per una nuova mobilità relativa alla sostenibilità del nostro pianeta, nell’ambito del Progetto “High Five for the Planet”.

Lo scambio interculturale ha visto gli alunni italiani, svedesi e spagnoli protagonisti di interessanti esperienze formative con il Cooperative Learning e la conoscenza delle buone pratiche adottate dagli altri paesi europei sul tema dell’ecosostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente.