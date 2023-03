Marsala, donna scivola sul marciapiede e sbatte la testa: sospetto trauma cranico

Una spiacevole vicenda ha interessato una donna marsalese nel pomeriggio di oggi.

La donna, di circa 50 anni, è scivolata mentre stava attraversando il marciapiede, in prossimità dell’incrocio tra via Sirtori e corso Calatafimi, sbattendo violentemente la testa contro i pali che sostengono la segnaletica stradale. Residenti e operatori commerciali della zona, sentendo il rumore dell’impatto e le grida di dolore della donna, sono subito accorsi per prestarle soccorso. Poco dopo è arrivata sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 per le prime cure.

Nel giro di pochi minuti, sono arrivati anche i Carabinieri e i vigili urbani, che si sono occupati della regolamentazione del transito veicolare, inevitabilmente rallentato dalla presenza dei citati mezzi. Inizialmente stordita, la donna ha poi perso i sensi ed è stata trasportata presso l’ospedale per verificare le sue condizioni di salute e se – come inizialmente ipotizzato – l’impatto abbia determinato un trauma cranico.

Alcuni residenti della zona, hanno evidenziato di aver più volte segnalato la pericolosità del marciapiede in cui è avvenuto l’episodio, sottolineandone l’eccessiva pendenza della parte terminale dello stesso.