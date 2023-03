Maltrattava la compagna, condannato un castelvetranese

Ennesimo caso di abusi in ambito domestico, ma con un lieto fine giudiziario. Il Tribunale di Marsala in composizione monocratica nella persona del giudice Fabrizio Guercio, ha condannato per il reato di maltrattamenti, un uomo castelvetranese, S. A. – difeso dall’avvocato Marco Campagna – alla pena di due anni di reclusione oltre al risarcimento dei danni alle parti civili. Vittima è la compagna, F. F..

A rappresentare le parti civili, le avvocate Daniela Noto, legale della donna, e Roberta Anselmi per il Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” di Marsala che si è costituito dinnanzi al giudice lilybetano.

“Quando c’è una condanna per maltrattamenti significa che una donna è stata offesa, mortificata, aggredita, minacciata, umiliata – afferma Anselmi -. Significa che la dignità di una donna è stata deturpata da un uomo all’interno delle mura domestiche, nel luogo in cui tutti pensano di essere al sicuro. Questa condanna è il frutto di un importante lavoro di squadra che abbraccia il coraggio della donna di denunciare, non sempre scontato, quello di noi avvocate di parte civili e quello delle operatrici Antiviolenza “La Casa di Venere” che accompagnano le donne nel difficile percorso di uscita dalla spirale di violenza, facendo anche prevenzione. Poi c’è il lavoro della Procura e dello Sportello ivi presente e delle forze dell’ordine. Con questa sentenza viene dato un segnale forte a tutte le donne che sono vittime di violenza e che non hanno la forza di denunciare. Non siete sole”.