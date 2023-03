Morto il maestro marsalese Giuseppe Sugameli, insegnava al Pascoli

E’ morto lasciando nel dolore la famiglia, gli amici e tutti i colleghi dell’Istituto “Garibaldi-Pipitone”, il maestro Giuseppe Sugameli che insegnava al plesso Pascoli di Marsala.

“La Dirigente scolastica e tutto il personale dell’Istituto partecipa al dolore della famiglia Sugameli per la grave perdita del maestro Giuseppe”, è il messaggio lasciato sulla pagina Facebook della scuola.

Commovente il messaggio di Matilde Treno: “Il GGG, ovvero il Grande Gigante Gentile, io lo conosco. Si chiama Giuseppe e fa il maestro. È gentile, sempre sorridente, calmo e altissimo. Oggi il nostro GGG non è arrivato a scuola come tutte le mattine. Al suo posto è arrivata una triste notizia. Oggi tutti abbiamo pianto, grandi e piccoli insieme. Tutti, ma proprio tutti siamo concordi nel dire che non c’è un uomo più buono di lui, tanto buono. Ciao Giuseppe, è stato un privilegio averti conosciuto e aver lavorato con te.Che la terra ti sia lieve”.

I funerali si terranno questo pomeriggio, alle ore 16, presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.