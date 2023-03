La “Natura Corta” fantastica negli scatti di Diego Leandro Genna

Quindici foto per quindici racconti. Un filo logico narrativo arricchito dagli scatti. Si presenta così la mostra fotografica “Natura Corta” dello scrittore marsalese Diego Leandro Genna, che prende spunto dal libro edito da Agenzia X. Il Convento del Carmine ha aperto le porte a tanti visitatori, curiosi e studenti.





In particolare un gruppo di alunni del Liceo Pascasino che hanno partecipato a un Pon Teatro a scuola, guidati dall’attore e regista Alessio Piazza e dalla docente Rossella Nocera, si sono addentrati in un percorso narrativo tra gli scatti di Genna, frutto di tre anni e mezzo di viaggi per il mondo, in Australia, alle Maldive, in Malesia, in Madagascar, fotografando le più belle specie marine, animali e vegetali.

Un colpo d’occhio incredibile che va dalla medusa minuscola al gioco di alghe e luci nei fondali, dalla Morena tropicale al “drago di mare”. “Ho dato a queste specie un nome immaginario associandolo alle aree del mondo in cui gli ho fotografati praticando pesca subacquea”, dice Diego Genna.