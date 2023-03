Elezioni, 12 comuni trapanesi al voto: tutti i candidati sindaco

Domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023, si vota per il rinnovo delle Amministrazioni in 129 comuni siciliani e, in particolare, in 12 comuni della Provincia di Trapani:

Si vota domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Dei Comuni trapanesi, solo nel capoluogo di Provincia si voterà con metodo Proporzionale, negli altri col Maggioritario perchè al di sotto dei 15mila abitanti. Quindi, un eventuale turno di ballottaggio solo a Trapani si terrà l’11 e il 12 giugno 2023.

Ma vediamo quali sono i candidati a sindaco certi e quali, invece, quelli ancora in ballo.

Maurizio Miceli

Giacomo Tranchida

Anna Garuccio

Francesco Brillante

Partiamo da Trapani. Maurizio Miceli, avvocato, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, è il primo che da mesi ha annunciato la sua candidatura a sindaco per il centrodestra. Dopo un confronto con i movimenti civici e politici quali MpA, Stop, Amo Trapani, Noi con l’Italia e Fratelli d’Italia, è nato l’appoggio a Miceli che sposa un progetto per rilanciare la Città. Potrebbero entrare anche Prima l’Italia, Forza Italia e Dc.

Il secondo nome è quello di Anna Garuccio, docente di Filosofia e Storia; con il Movimento “La mia Trapani” sarà sostenuta da movimenti civici “moderati e riformisti”.

Giacomo Tranchida ha ufficializzato la candidatura per la seconda volta, in quanto sindaco uscente e in rappresentanza del centrosinistra che si prospetta frammentario e con alcuni ingressi ‘atipici’. Bisognerà però capire cosa ne pensa il PD dopo l’elezione a segretaria nazionale del partito, di Elly Schlein, che vuole un Partito Democratico “compatto”. Per il simbolo elettorale, l’attuale primo cittadino ha scelto “Trapani al Centro”. Il comitato elettorale si trova in corso Piersanti Mattarella n. 220.

Il quarto nome per Trapani è quello di Francesco Brillante, avvocato, sostenuto da movimenti e aree civiche che dovrebbe abbracciare pezzi del PD, del M5S e del partito di Cateno De Luca.

Aldo Grammatico

A Paceco, nell’attesa di una seconda ricandidatura di Giuseppe Scarcella e mentre circolava anche il nome di Salvatore Bongiorno per il centrosinistra, arriva una conferma: quella di Aldo Grammatico. Il suo progetto per Paceco, “Tutta un’altra storia”, vede il confronto e l’unione di diverse figure, diversi esponenti politici, spinti dalla volontà e dalla responsabilità di realizzare un programma a medio – lungo termine, in rottura con il modus operandi del passato. Un progetto giovane, credibile, concreto, basato anche sul rilancio delle frazioni di Nubia e Dattilo, aperto alle idee ed alle buone proposte, che vuole restituire fiducia ai cittadini.

Massimo Di Gregorio

Francesco Stabile

A Valderice, circolano due nomi ufficiali: il sindaco Francesco Stabile, fisioterapista, si ricandiderà con una lista civica di area centrodestra.

Il secondo nome è quello di Massimo Di Gregorio, infermiere che nel 2021 ha ricevuto dal Comune un encomio per la gestione sanitaria durante la pandemia Covid-19. Sarà una candidatura di centrosinistra e del PD, visto il sostegno del deputato regionale Dario Safina.

Enzo Monteleone

Fabrizio Fonte

Anche a Custonaci due candidature certe: Fabrizio Fonte, giornalista e saggista, presidente del Centro Studi Dino Grammatico e vice presidente ISSPE, ha avviato un progetto di centrodestra, “Custonaci Futura”. A sostenerlo l’ex sindaco Giuseppe Bica.

Enzo Monteleone invece, coordinatore ostetrico presso l’ospedale Sant’Antonio Abate e attuale Presidente del Consiglio comunale, avrà probabilmente due liste civiche: “Condividi” e “Insieme per il nostro territorio – Monteleone sindaco”. Qui un altro primo cittadino a supportarlo elettoralmente, l’attuale Giuseppe Morfino.

Francesco La Sala

Enzo Borruso

Giuseppe Fausto

Carlo Navarra

Nicola Rizzo

Ambita la poltrona al Comune di Castellammare del Golfo. Sono infatti 5 gli attuali candidati a sindaco. Enzo Borruso sarà sostenuto da “Sud chiama Nord” dell’ex candidato alla Presidenza della Regione Sicilia, Cateno De Luca. Giuseppe Fausto, commercialista 47enne, già consigliere comunale, sarà sostenuto dal centrodestra cittadino. Fausto darà filo da torcere all’attuale numero uno castellammarese Nicola Rizzo, attualmente appoggiato dall’MpA, che però si presenterà spaccato.

C’è anche il funzionario pubblico Carlo Navarra con la lista “Pro Castellammare” ed il sostegno di CambiaMenti e PD. L’ultima new entry è Francesco La Sala, commercialista e revisore legale dei conti, già componente del direttivo del comitato ambientalista “No Marine Resort” che guiderà “SiAmo San Vito”, una lista civica ampia e non ben definita politicamente. Sala ha già i candidati consiglieri di lista: Candela Antonina Daniela, Cardella Dario, Froiio Antonio, Graziano Francesco, Incammisa Giuseppe, La Sala Alba, Pace Sabrina, Parrinello Giusy, Pizzimenti Irene, Polisano Rossella, Ruggirello Salvatore, Scola Gaspare.

Giuseppe Lombardino

Nei piccoli comuni di Poggioreale, Santa Ninfa e Vita, solo un nome sicuro: Giuseppe Lombardino, storico sindaco di Santa Ninfa, eletto per ben 4 volte (nel ’98, 2008, 2013 e 2018) e che con la lista “Insieme per Santa Ninfa” potrebbe portarsi, visto che la legge glielo consente, a 5 ricandidature. A Vita potrebbe provarci l’attuale primo cittadino Giuseppe Riservato con la lista “Uniti per Vita” che nel 2018 fu l’unico a candidarsi.

Francesco Li Vigni

A Partanna si presenta Francesco Li Vigni sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle, Europa Verde-Verdi e altri movimenti civici. Ex Amministratore delegato di Unifor Spa e titolare di diverse farmacie nel nord italia, fonda nella sua città natale un’azienda agricola biologica.

Aurelio Mustacciuoli

Nell’isola di Pantelleria, “Progetto per Pantelleria” è la lista del candidato sindaco Aurelio Mustacciuoli, ingegnere meccanico.