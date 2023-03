Il marsalese Dario Amato duetta con Fiorello. VIDEO

Un piccolo sogno che è diventato realtà, un regalo di compleanno che ha portato bellissime emozioni. E’ quello che è successo al giovane marsalese Dario Amato che ha “duettato” con Rosario Fiorello subito dopo la fine di una puntata live di Viva Radio 2.

GUARDA IL VIDEO:

La fidanzata di Dario, Graziana, per il compleanno del proprio ragazzo ha regalato un biglietto aereo con destinazione Roma ed essere presenti alla diretta di una puntata del mattutino programma dello showman siciliano Fiorello.

Dario è un grandissimo fan di Rosario da quando era piccolino e avere la possibilità di vedere da vicino il personaggio che ha sempre amato era già una gioia grande e vera. Ma il regalo più grande lo ha fatto proprio Fiorello a lui.

A fine puntata, infatti, il conduttore della trasmissione “da record” di Rai 2 si è concesso ai fan intervenuti da ogni parte dello stivale e con il neo 23enne Amato ha “duettato” il ritornello di una famosissima canzone “folk” siciliana, “E vui durmiti ancora” (poesia siciliana scritta da Giovanni Formisano nel 1910 e musicata da Gaetano Emanuel Calì).

Il bellissimo ed emozionante momento è stato ripreso da tantissimi fans presenti in via Asiago (video poi finiti sui social) ma soprattutto è stato registrato anche dallo staff di Viva Rai 2. E proprio stamattina, mercoledì 22 marzo, è andato in onda (una piccola parte) nel programma che precede la messa in onda di Viva Rai 2, “Via Asiago 10!”. Una grandissima soddisfazione per Dario. Felice anche la fidanzata perché il regalo è stato “doppio”.

Dario Amato è figlio d’arte, il papà Peppe è un musicista di piano bar ma soprattutto di canzoni “folk”. Accoglie, infatti, i turisti in Sicilia con i canti tradizionali della Trinacria. Dario è anche il nipote del comico cabarettista siciliano Enzo Amato Màs (del gruppo comico Trikke e Due, di cui fa parte anche Nicola Anastasi), virale sui social e sul web con i suoi video divertenti ed esilaranti.