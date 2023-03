Il sindaco di Campobello è il nuovo coordinatore di “Città dell’Olio”

Il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione è il nuovo coordinatore per la provincia di Trapani dell’associazione nazionale “Città dell’Olio”.

È stato eletto, all’unanimità, durante i lavori dell’assemblea del coordinamento regionale siciliano che si è svolta, lunedì pomeriggio, in videoconferenza e che ha visto anche l’elezione dell’assessore Francesco Dimino per la provincia di Agrigento, dell’assessore Francesco D’Angelo per la provincia di Siracusa, e dell’assessore Gaetano Orlando per la provincia di Messina.

I coordinatori provinciali affiancheranno il coordinatore regionale, il vicesindaco di Partanna Angelo Bulgarello, e il segretario regionale Francesco Marino nella gestione dell’associazione a livello regionale e nelle tante iniziative in cantiere.

«Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto in me, affidandomi un incarico tanto importante in un territorio a forte vocazione agricola – afferma il sindaco Giuseppe Castiglione – Ricoprirò questo ruolo con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza che le nostre olive e il nostro olio extravergine rappresentano risorse distintive del territorio, la cui valorizzazione è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico dell’intera provincia. L’associazione Città dell’Olio rappresenta, infatti, una valida opportunità per fare rete con l’obiettivo di promuovere meglio il territorio, potenziando la sua vocazione turistica naturale che risulta fortemente legata all’olio di qualità».