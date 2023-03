Panificatori (Cna): “A Marsala l’amministrazione intensifichi la lotta all’abusivismo”

Su segnalazione di alcuni panificatori, e facendo riferimento ad un decreto del 5 marzo 2018- che disciplina la materia della panificazione in Sicilia e prevede un giorno di chiusura a settimana, oltre che nei giorni festivi- CNA Trapani chiede alle Amministrazioni che vengano disposti maggiori controlli volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo nel settore.

“Chi non rispetta le regole stabilite- dichiarano Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, Presidente e Segretario della CNA Trapani, che negli scorsi giorni hanno incontrato una rappresentanza degli artigiani del pane- alimenta una concorrenza sleale che penalizza chi invece lavora tenendo conto della legge”.

Le segnalazioni all’Organizzazione di categoria, cui sono associati molti panificatori, giungono in particolare da Marsala, dove il giorno di chiusura- come in altre città- è fissato la domenica.

“I panificatori marsalesi- continuano i vertici di CNA Trapani- ci hanno segnalato la concorrenza sleale di alcuni colleghi ed esercizi commerciali, che continuano a produrre e vendere pane fresco anche nei disposti giorni di chiusura. Chiediamo dunque all’Amministrazione comunale di disporre le attività di verifica necessarie a contrastare il fenomeno dell’abusivismo”.

Viene inoltre richiesta maggiore vigilanza sull’attività degli ambulanti itineranti, che “spesso, stazionano davanti a luoghi strategici per la vendita quali le scuole, per un lasso di tempo più lungo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente”