Giornata Mondiale dell’Acqua, ma a Marsala non c’è nulla da festeggiare

Oggi è la Giornata Mondiale dell’Acqua e a Marsala, in diverse zone, l’acqua manca.

Prima l’allarme in zona via Favara, per dei cattivi odori e per uno strano liquido di diverso colore che fuoriesce dal rubinetto delle case degli abitanti di contrada Ciancio.

Non è la prima volta che Marsala ha problemi con il servizio idrico, come accaduto lo scorso anno a causa degli elevati valori dei nitrati oltre il limite consentito di 50 mg/l in alcuni pozzi di approvvigionamento del territorio. La vicenda andò avanti per mesi, ma poi si concluse con l’intervento dell’Asp che dichiarò i valori dell’acqua della rete idrica cittadina, a norma. Intanto molti cittadini di contrada Ciancio non hanno potuto fare la doccia e nemmeno cucinare.

L’Ufficio Tecnico sta provvedendo a risolvere il guasto mentre un altro va a minare la funzionalità dei pozzi di Sinubio.

Un nuovo guasto ai motori della stazione idrica di Sinubio sta causando qualche disagio in Città per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico.

Insomma, non c’è nulla da festeggiare.