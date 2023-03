Interviste impossibili ai miti: gli studenti marsalesi della “Pipitone” diventano giornalisti

Gli alunni delle classi prima B, C, D, E della Scuola Secondaria di primo grado del “Garibaldi-Pipitone” diretto da Mariella Parrinello, sono stati impegnati in un percorso laboratoriale di scrittura creativa nell’ambito del progetto POC “Per una futura vita normale”, guidati dalle docenti di lettere Mariarosa Giacalone e Rossana Sparta.

Giovani reporter a spasso nel tempo a caccia di notizie molto originali: le interviste impossibili con i miti greci. Così nasce, ad esempio, un’intervista a Penelope, moglie di Ulisse, attraversando i racconti di Perseo contro Medusa, a quello che ha da dire Teseo sul Minotauro, ecc. O ancora, ispirandosi ai racconti poetici di Gianni Rodari. Per fare ciò è stato utilizzato un linguaggio molto attuale e digitale, con l’uso anche di emoji.

Dalle interviste ‘mitologiche’ poi, gli studenti sono passate a quelle reali, intervistando un libraio e una bibliotecaria della Città di Marsala. Tra le altre iniziative del progetto, le visite al Centro “Giusti di Sicilia” di Porta Nuova – retto da Padre Francesco Fiorino – per riflettere sugli uomini e sulle donne che si sono battuti per la mafia e quella alla redazione di Marsala C’è e itacanotizie: qui i ragazzi hanno potuto apprendere le nozioni generali di come nasce un giornale, ‘intervistando’ i giornalisti.

Il prodotto finale della scuola, “Notiziario della Pipitone news”, è stato realizzato sulla piattaforma digitale Gsuite.