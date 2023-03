Ryanair consolida i voli da Birgi per la Summer ’23

Estate all’insegna del consolidamento per Ryanair da e per l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. Nello scalo trapanese sul fronte internazionale partirà solo il nuovo collegamento con Porto ma si registra il potenziamento su Riga, Malta e Weeze, l’estensione già da fine marzo di buona parte dei servizi spostati lo scorso luglio da Palermo e la perdita di una rotazione da Stansted. Saluta Birgi invece Corendon, che a quanto pare non volerà più in Sicilia ma utilizzerà Transavia laddove sarà operativa.

“Il grosso del potenziamento effettuato da Ryanair riguarda dunque il mercato nazionale e la prossima settimana, in vista della prima domenica estiva, approfondiremo il network e daremo qualche numero in più”, affermano da Airgest spa, società che gestisce lo scalo a terra.

Restano ferme le tratte internazionali con Ryanair, minimo 2 volte a settimana: Billund in Danimarca, Bordeaux e Tolosa in Francia, Francoforte, Dusserdolf e Karlsruhe in Germania, Bruxelles in Belgio, Londra e Manchester in Inghilterra, Siviglia in Spagna, Varsavia e Katowice in Polonia, Bratislava in Slovacchia.