Progetto “Edugreen”: ultimati i lavori al circolo didattico Strasatti di Marsala

Il circolo didattico di Strasatti Nuovo, diretto dalla preside Vita D’amico, ha ultimato i lavori relativi al progetto “Edugreen” indirizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione oltre che alla transizione ecologica con laboratori di sostenibilità per il primo ciclo didattico. Grazia alla collaborazione dell’esperto esterno l’architetto Antonio Mauro, sono stati allestiti, presso la sede centrale del circolo in contrada Strasatti, dei giardini didattici, innovativi e sostenibili. “I giardini didattici – ci ha detto la dirigente – diventano nuovi luoghi di apprendimento delle discipline scolastiche e promuovono una cultura basata su stili di vita salutari, fornendo al contempo le basi per l’educazione ambientale. Nei tempi previsti abbiamo presentato la nostra candidatura ottenendo il relativo finanziamento di 25 mila euro che è stato utilizzato per realizzare degli spazi esterni anche alberati dove i bambini potranno entrare ancora di più a contatto con l’ambiente. Sarà nostra iniziativa tenerli curati ed efficienti. Si tratta di spazi dove i ragazzi ed il personale docente in occasione delle belle giornate possono usufruire anche per attività di tipo didattico”.