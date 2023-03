Continua a marzo (in ritardo) la potatura degli alberi di Marsala

Il Comune di Marsala aveva programmato già da gennaio una serie di interventi di potatura nelle principali vie cittadine – del centro storico e urbano – per tagliare i folti rami degli alberi nei viali.

I lavori avrebbero dovuto concludersi il 28 febbraio ma sono proseguiti fino ad oggi e nei prossimi giorni, probabilmente per una serie di ritardi dovuti anche a tutti gli altri lavori stradali che stanno bloccando la viabilità cittadina, dalle fognature di via Trapani alla fibra ottica di alcune vie limitrofe al centro storico.

La Polizia Municipale di Marsala ha predisposto i divieti di sosta temporanei in strade e piazze interessate alla potatura degli alberi, come sta accadendo in zona Porticella e via Pascasino. Si spera altresì che un mezzo di pulizia delle strade passi a spazzare e ripulire la carreggiata da tutte le foglie che si trovano sparpagliate sul manto.