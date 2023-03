Petrosino, Anastasi va avanti. Giordano nuova presidente del Consiglio

Il Consiglio comunale di Petrosino ha un nuovo presidente. Si tratta di Liliana Giordano, che subentra al dimissionario Aldo Caradonna, che ha rinunciato all’incarico in seguito all’inchiesta sul voto di scambio alle amministrative 2022 in cui risulta indagato.

Il nome della Giordano è stato proposto dal capogruppo di maggioranza Antonio Salmeri. “Per noi vale sempre il criterio della meritocrazia elettorale. Indichiamo la seconda candidata più votata nella lista Alternativa-Insieme per Petrosino”. Dopo una breve sospensione, chiesta dal consigliere di minoranza Impiccichè, l’assise civica petrosilena si è espressa, eleggendo la Giordano con 6 voti, mentre la minoranza ha nuovamente scelto Marcella Pellegrino, cui sono andate tre preferenze. Curiosamente, Petrosino ha adesso due donne alla guida del Consiglio comunale: Liliana Giordano e la vicepresidente Francesca Marino.

Proprio quest’ultima ha condotto i lavori nella prima parte della seduta, leggendo anche una nota di Aldo Caradonna, che ha preferito non partecipare ai lavori d’aula pur essendo ancora consigliere in carica. In apertura il sindaco Giacomo Anastasi è tornato sulle recenti vicende giudiziarie, esprimendo massima fiducia nella magistratura, nell’auspicio che si possano presto chiarire i contorni della vicenda che ha portato all’arresto del consigliere Michele Buffa e all’iscrizione sul registro degli indagati di Caradonna. Al contempo, Anastasi ha rivendicato l’impegno antimafia della sua amministrazione e a chi ipotizzava che potesse annunciare le proprie dimissioni nella seduta di ieri, il primo cittadino ha risposto con fermezza: “Intendo continuare a lavorare per il bene comune”.

Nel corso del breve dibattito iniziale, sono intervenuti con toni critici anche Marcella Pellegrino (“Dopo Castelvetrano e Campobello siamo il terzo Comune di cui si parla per fatti di mafia. Petrosino non merita questo”) e Roberto Mario Bonomo (“é stata scritta la pagina peggiore nella storia della nostra città”).

Dopo l’elezione della neo presidente del Consiglio si è passati all’esame della delibera sul rendiconto di bilancio 2021, che è stata bocciata con 6 voti contrari e 2 astenuti.