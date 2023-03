Nuovo terremoto Marsala Calcio: pagamenti 22/23 non corrisposti, Sardone potrebbe dimettersi

Dopo la presentazione in pompa magna del nuovo FC Marsala, un altro terremoto si abbatte sulla società azzurra. Il Presidente Giovanni Sardone, nominato lo scorso 22 febbraio, potrebbe lasciare. Spieghiamo il perchè.

Decorso appena un mese dall’insediamento, nuove difficoltà si abbattono sul Marsala Calcio. Una nota inviata dal Responsabile Amministrativo della Lega Nazionale Dilettanti ha sollecitato la società al pagamento di alcuni emolumenti non corrisposti nel corso della stagione 2022-2023, unitamente alle relative ammende prescritte dai Regolamenti della Lega.

“Di tali vicende erano già a conoscenza i precedenti vertici societari, i quali, viste anche le responsabilità assunte nel compimento degli atti posti in essere nell’interesse e per conto dell’FC Marsala, avevano garantito al nuovo Consiglio Direttivo il pieno sostegno nell’adempimento delle obbligazioni di carattere pecuniario – si legge nel comunicato dell’FC Marsala -. Il mancato pagamento comporterà il recupero coattivo delle somme con il rischio di eventuali ulteriori sanzioni che potranno compromettere ogni eventuale chance del sodalizio di mantenere una posizione in categoria anche per la prossima stagione”.

Per tali motivi il Presidente Giovanni Sardone rende noto che, qualora i responsabili non dovessero adempiere, rassegnerà le dimissioni dall’incarico assunto.