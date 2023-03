Pallamano: Life Style Erice si prepara ad ospitare Teramo

Settimana di allenamenti in casa Ac Life Style Erice in vista del match casalingo contro Teramo. La gara, che si terrà il 25 marzo con inizio fissato alle 18, si giocherà al PalaCardella di Erice e sarà valevole per l’ottava giornata del girone di ritorno del Campionato di serie A di Pallamano Femminile.

Polina Gorbatsjova (terzino/centrale Handball Erice): “Dopo l’importante vittoria contro il Bressanone, abbiamo subito iniziato a preparare la prossima partita contro il Teramo. Stiamo lavorando sugli errori dell’ultima gara. Vogliamo un gioco caratterizzato da una difesa forte ed un attacco maggiormente organizzato. Sappiamo che non è facile. Ogni squadra si prepara per batterci. Noi vogliamo giocare ogni match vincendolo e portando in campo ogni volta un gioco migliore”.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Elevensports.com.