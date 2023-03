Guasto ai motori di Sinubio, mancherà l’acqua a Marsala

Un nuovo guasto ai motori della stazione idrica di Sinubio sta causando qualche disagio in Città per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico. Si va ad aggiungere a quello in via Favara dei giorni scorsi.

“Abbiamo già dato disposizione – precisa il responsabile della posizione organizzativa del Servizio Idrico Gaspare Zichittella – per riparare, con urgenza, i motori che si sono guastati e che sono alla base del black out idrico. Nello scusarci per i disagi che questa delicata problematica sta causando soprattutto nella parte più alta della città, ricordiamo che è operativo un servizio alternativo di approvvigionamento idrico a mezzo autobotte con priorità per i luoghi di pubblica utilità quali ospedali, scuole, ecc. Da parte nostra, se non interverranno complicazioni, contiamo di tornare alla normale erogazione già da domani sera”.