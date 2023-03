“Installare dei dissuasori di velocità nella via Trieste”. Si lamentano i cittadini marsalesi

Ci scrivono un gruppo di cittadini che abitano nella zona di via Trieste e nel prolungamento fino alle contrade Colombaio Lasagna/ Madonna Alto Oliva. Lamentano la viabilità pericolosa a cui assistono ogni giorno a causa dell’elevata velocità con cui procedono le vetture e i motocicli.

“Abbiamo più volte chiesto ai Vigili urbani di estendere i dissuasori di velocità che arrivano fino ad un cetro punto della strada, a tutta la sede viaria. Abbiamo perso tempo. Gli uffici non si vogliono assumersi la responsabilità. Già nel recente passato ci sono stati degli incidenti anche gravissimi. Non sappiamo a chi rivolgerci. Magari in periodo elettorale ficcano le promesse, poi scompaiono tutti. Eppure mettere dei dossi, anche poco elevati, nelle vicinanze delle zone più popolate, potrebbe servire a limitare la velocità dei mezzi”.