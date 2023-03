Acqua inquinata in via Favara, proteste degli abitanti marsalesi

Acqua inquinata in zona via Favara a Marsala. Sembra arrivi da condotte pubbliche, visto che in quella zona si stanno effettuando dei lavori dell’Enel ed è possibile che alcuni scavi hanno portato accidentalmente ad aprire una falla nella tubazione delle fognature o in quella delle acque potabili. C’è allarme in quel versante della Città di Marsala, per dei cattivi odori e per uno strano liquido di diverso colore che fuoriesce dal rubinetto delle case degli abitanti di contrada Ciancio nella via Favara.

Non è la prima volta che Marsala ha problemi con il servizio idrico, come accaduto lo scorso anno a causa degli elevati valori dei nitrati oltre il limite consentito di 50 mg/l in alcuni pozzi di approvvigionamento del territorio. La vicenda andò avanti per mesi, ma poi si concluse con l’intervento dell’Asp che dichiarò i valori dell’acqua della rete idrica cittadina, a norma. Intanto molti cittadini di contrada Ciancio non hanno potuto fare la doccia e nemmeno cucinare.

“Stiamo cercando di risolvere al più presto il problema – ci ha detto l’assessore all’approvvigionamento idrico, Ivan Gerardi -. Si tratta di individuare il punto preciso dove il danno si è prodotto. Sul posto da diverse ore ci sono i tecnici dell’apposito ufficio del comune, assieme a quelli dell’Enel che hanno operato nella zona nelle scorse settimane. Per il momento non escludiamo nessuna ipotesi”.