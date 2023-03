Dopo la sconfitta esterna, la Sigel Marsala torna al Palasport

Domani, in anticipo al Palasport San Carlo con avversarie le “azzurrine” del Club Italia, la Seap Sigel Marsala affronta un’altra importante sfida della Pool Salvezza nel Campionato di Volley Femminile di A2, dopo la sconfitta in tre set in trasferta, a casa della Chromavis Eco DB Offanengo.

Le giovani di Buonavita hanno avuto la meglio su Cremona e perso da tre punti con Offanengo nell’ultima partita. Alle 15,30 le operazioni di gara verranno affidate ai sigg. Michele Marconi di Milano-Monza-Lecco e David Kronaj di Varese.

Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi al Palazzetto dello Sport di Marsala, due i modi possibili per seguire le sorti dell’incontro da dietro uno schermo: in simulcast su Volleyball World Tv e sul canale YouTube “VolleyballWorld Italia”, grazie al supporto prestato da LaTr3 – Canale 211 DT.