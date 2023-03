Eccellenza: il Mazara cade di misura al “Nino Vaccara”

Il Mazara cade di misura al “Nino Vaccara” al cospetto di un Resuttana San Lorenzo che si impone di misura e conquista tre punti pesanti per la propria corsa salvezza nel Campionato di Eccellenza.

Primo tempo_ Parte subito forte la squadra ospite, dopo 30 secondi Thomas sbaglia un rinvio e per poco non ne approfitta Giampiero Clemente che però spara alto. al 13’, nerorosa ancora pericolosi, Mercanti conclude da destra ma il tiro è debole e Thomas blocca. Al 16’ si scuote il Mazara, tentativo col mancino di Elamraoui ma Compagno in tuffo mette in corner. Cinque minuti dopo, Maniscalchi prova il sinistro a giro che si perde largo. Poco dopo, tentativo di Mercanti, il cui destro è deviato in angolo da Thomas. Alla mezz’ora, ospiti ancora propositivi, botta da fuori di Pucci e Thomas in tuffo mette in corner, sugli sviluppi del quale a provarci è Rizzo, il cui sinistro si perde di poco a lato.

Al 39’ si fa rivedere il Mazara, Camara imbuca bene per Ricciulli che entra in area, si gira e conclude, palla sul fondo. Prima dell’intervallo, doppia occasione per il Resuttana: Clemente lancia Giovenco che elude la linea del fuorigioco e conclude, ma Thomas si oppone e manda in angolo. Poi tentativo dello stesso Clemente dalla bandierina e Thomas devia ancora. Dopo un minuto di recupero si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo_ Subito un doppio cambio per il Mazara, dentro Gomes e Lo Porto per Cesar e Gancitano. Canarini che sembrano partire meglio, al 58’ sugli sviluppi di un calcio piazzato c’è l’incornata di Semeraro e il pallone finisce alto. due minuti dopo, l’episodio che deciderà il match: angolo a favore del Mazara, allontana la difesa ospite che sfrutta al meglio un errore di Saia e Clemente lancia Maniscalchi, poi Saia e Thomas si ostacolano e l’ex Mazara col destro deposita in rete. Quattro minuti dopo, nuova chance per i nerorosa, Giovenco a tu per tu con Thomas, botta violenta e copre bene il portiere gialloblù.

Al 66’, Mazara vicino al pari: Gomes scappa sulla destra e mette in mezzo, arriva come un treno Fernandes Castro che colpisce a botta sicura ma la palla finisce sul palo. Il Resuttana però continua a spingere, Maniscalchi prova il sinistro da fuori bloccato da Thomas.

Al 71’, palermitani vicini al raddoppio con un’azione insistita, poi Maniscalchi col destro colpisce il palo. Otto minuti più tardi, Thomas salva i suoi ancora una volta su Giovenco, lanciato a rete in contropiede, ma il portiere è decisivo. La reazione del Mazara è tutta in un destro provato da Gomes che Compagno respinge in corner. L’arbitro concede cinque minuti di recupero, il Resuttana gestisce al meglio il vantaggio e i minuti e al triplice fischio il risultato condanna il Mazara.

Tabellino di gara

Mazara: Thomas, Denilson, Saia, Cesar (46’ Gomes), Semeraro, Pirrello, Camara, Pace, Ricciulli (53’ F. Castro), Elamraoui (73’ Grela), Gancitano (46’ Lo Porto). A disp.: Dominguez, Vaccarino, Pantaleo, Saladino, Vellutato. All. Marino.

Resuttana San Lorenzo: Compagno, Giovenco, Rizzo, Zappulla, Santoro, Punzi, Maniscalchi (80’ M. Clemente), Pucci (65’ Corsino), Birardi (72’ Lo Grande), G. Clemente (85’ Cacicia), Mercanti (62’ Morales). A disp.: Belmonte, Arusa, Martignetti, Mondino. All. Chinnici.

Arbitro: Antonio Gabriel Haba della sezione di Caltanissetta

Assistenti: Riccardo Trupia (Agrigento) e Roberto Morgante (Agrigento)

Marcatori: 60’ Maniscalchi

Ammoniti: Rizzo (R), Gancitano (M), Mercanti (R), Semeraro (M), Cacicia (R). Recupero: pt 1’, st 5’.