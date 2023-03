Pasqua e Turismo: ecco le mete preferite dagli italiani. In entrata si prospetta un boom di arrivi

Città di mare e capitali europee, ma anche località esotiche. Queste le mete più gettonate per le vacanze di Pasqua, in programma intorno al fine settimana del 9 aprile. Da una ricerca effettuata dal tour operator Vamonos-Vacanze.it emerge che le cinque destinazioni preferite dagli italiani saranno Sharm El Sheikh (11,5%), Costiera Amalfitana (11,2%), Barcellona (10,2%), Amsterdam (9,8%) e Lago di Garda (9,5%). A seguire Dubai/Abu Dabi (8,3%) e le Canarie (8,2%), la Giordania (5,5%), Miami (4,2%), le Bahamas (4,2%), Capo Verde (3,8%), Cuba (3,3%) e gli altri Paesi caraibici (2,4%).

La tendenza registrata quest’anno, comunque, prevede anche la formula vacanza-lavoro, che verrà scelta da numerosi italiani, approfittando delle opportunità legate allo smart-working.

Il tour operator Vamonos-Vacanze.it ha voluto prendere in esame anche l’evoluzione del turismo estero in Italia, che quest’anno – come evidenziato anche durante le giornate della Bit a Milano – dovrebbe tornare ai livelli del 2019, precedenti alla pandemia da Covid che tanto ha influito sul comparto, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti internazionali.

Le previsioni per Pasqua indicano che, come ogni anno, saranno le nostre città d’arte -soprattutto Roma, Napoli e Firenze- a trainare il turismo in entrata. Chi sceglie le regioni, per un tour a più tappe, punta invece su Toscana, Umbria e Sicilia.

Tra i Paesi extra-Ue dal quale maggiormente partiranno i turisti per venire nel Belpaese, sul podio si collocano gli Stati Uniti con il 29%, Argentina (27%) e Brasile (26%), poi India (23%), Cina (20%), Giappone (18%) e Corea del Sud (17%). Nell’ambito dei Paesi europei, sul podio troviamo invece Francia con una propensione del 79%, Spagna (64%) e Regno unito (53%). A seguire Olanda (49%), Germania (45%), Austria (38%) e Svizzera (35%).