Domenica prossima torna l’ora legale. Che risparmio se fosse permanente…

Ultima settimana con l’ora solare per gli italiani. Dal 26 marzo, infatti, tornerà l’ora legale. Come da tradizione, le lancette verranno spostate avanti di un’ora nell’ultima domenica di marzo, consentendo di beneficiare maggiormente della luce naturale, praticamente fino alla cena.

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando poi si consumerà l’ennesimo cambio, spostando le lancette un’ora indietro.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), in collaborazione con Consumerismo No Profit, ha presentato un’analisi riguardante l’adozione dell’ora legale permanente in Italia.

Secondo le stime, questa misura potrebbe comportare un risparmio diretto sulla bolletta elettrica di 382 milioni di euro, in base alle tariffe attuali, grazie a una riduzione dei consumi di energia per 720 milioni di kWh. Inoltre, in caso di aumento delle tariffe elettriche, il risparmio potrebbe aumentare.

Dal 2004 al 2022, l’ora legale ha comportato un minor consumo di energia elettrica in Italia per un totale di 10,9 miliardi di kWh, con un risparmio economico per i cittadini di circa 2 miliardi di euro. Inoltre, l’adozione permanente dell’ora legale potrebbe comportare una riduzione delle emissioni di CO2 di 200.000 tonnellate, equivalente all’assorbimento di 2-6 milioni di nuovi alberi.

Inoltre, l’adozione permanente dell’ora legale eviterebbe i piccoli disturbi del ritmo circadiano causati dal doppio cambio orario annuale, con effetti positivi sulla salute dei cittadini. La Società Italiana di Medicina Ambientale chiede al Governo Meloni di impegnarsi per l’adozione definitiva dell’ora legale, come previsto dalla Direttiva dell’Unione Europea del 2019, che lascia discrezionalità agli Stati membri, auspicando un coordinamento tra le varie nazioni per evitare ripercussioni sul commercio e sui movimenti transfrontalieri.

Il presidente di Sima, Alessandro Miani, sottolinea come la crisi energetica internazionale e le necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili richiedano una riflessione sull’adozione di misure che comporterebbero vantaggi per le famiglie, le imprese, l’ambiente e la salute collettiva. Infine Miami invita lo Stato a impegnarsi per eliminare i disagi alla popolazione, adottando l’ora legale permanente.