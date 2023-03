Al Teatro Sollima di Marsala il duo Nademlynska-Pavia

Domenica 26 marzo alle ore 18, al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, si esibirà il duo Zoya Nademlynska (violino) – Leonardo Pavia (pianoforte), per il secondo appuntamento della XXIII Stagione Concertistica dell’Accademia Ludwig Van Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero.

Il concerto prevede nella prima parte opere di Edvard Grieg e Fritz Kreisler, mentre la seconda parte è dedicata ad alcuni brani da “La Notte di Walpurga” dall’opera Faust di Charles Gounod, per finire con “Le Grand Tango” di Astor Piazzolla. Un programma quindi avvincente e stimolante, di grande impatto sul pubblico. Il concerto sarà introdotto, come guida all’ascolto, dalla dottoressa Antonella Pantaleo.

Il duo, nasce dalla collaborazione tra Zoya Nademlynska (violino) e Leonardo Pavia (pianoforte) con l’intento di esplorare e riportare in auge i brani più ricercati del repertorio classico e moderno, evergreen e colonne sonore. Da tempo svolge un’intensa attività concertistica riscuotendo, complice l’esperienza pluriennale, notevoli apprezzamenti da parte di pubblico e critica per le loro esibizioni. Nel 2006 il duo vince il 1° premio per Musica da Camera al XI Concorso “Benedetto Albanese G. Cerri”. Successivamente, con la partecipazione del fisarmonicista Salvatore Crisafulli, incide CD “Estro Tempo”, dove vengono reinterpretati celebri brani di Astor Piazzolla.