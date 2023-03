Marsala, pubblicato l’avviso per il Centro distrettuale per minori e famiglie

L’assessorato alla famiglia del Comune di Marsala, diretto da Valentina Piraino, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per l’affidamento del servizio “Centro distrettuale per minori e famiglie”. Si tratta di un’azione del Piano di Zona, nell’ambito del Distretto sociosanitario Marsala Petrosino, volta al rafforzamento degli interventi a sostegno delle famiglie e dei minori, nonché dei servizi socio-educativi familiari anche a domicilio. Modalità e requisiti per la presentazione – entro il prossimo 31 marzo – della manifestazione di interesse, online sul sito istituzionale (clicca qui).