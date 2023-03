Marsala- Catania, l’Odissea di un viaggio per lavoro

Buongiorno vorrei che la vostra redazione parlasse di un problema ben noto alla nostra regione. Viaggio ogni fine settimana tra Catania dove lavoro e Marsala dove c’è la mia vita intera, i miei affetti, i miei problemi, le mie cose belle e la mia città.

Non posso accettare dopo anni che viaggio che per raggiungere Marsala e debba impiegare 6-7-8 ore.

Prendere il treno é impensabile perché solo per fare Catania-Palermo ci vogliono quasi 4 ore e per fare Palermo – Marsala non ne parliamo. Mi devo affidare agli autobus che hanno un servizio altrettanto pessimo un po’ per colpa dei splendidi autisti che parlano spesso al telefono un po’ perché sono costretti a muoversi in un’autostrada che ha mille interruzioni per lavori che sono iniziati vent’anni fa e che non sono mai finiti. Così devo prendere un bus alle 14.00 da Catania che mi dovrebbe far arrivare alle 16.40 a Palermo ed alle 17.00 avrei la coincidenza che da Palermo mi porta a Marsala.

Peccato che alle cinque meno venti non arriviamo mai spesso arriviamo alle cinque passate a volta anche quasi e mezza impiegando dunque quasi 3 ore e mezza solo per fare Catania – Palermo. Sono costretta a stare un’ora ferma alla stazione ad aspettare l’altro autobus che mi porta a Marsala che dovrebbe fare il suo viaggio in due ora e mezza ma anche lui impiega quasi 3 ore o più.

Come me altri lavoratori fanno questa vita. Vivono questo disagio.

Non è accettabile che nel 2023 la Sicilia sia ancora ferma a questo e che nessuna classe politica ha mai pensato di risolvere il problema.

Che dovrei fare? Lasciare il lavoro? Perché da noi fare i pendolari é impossibile ed è un incubo.

Non so qual é il modo di denunciare un disservizio ma tutti devono essere messi a conoscenza di quello che viviamo.

Jessica Piazza