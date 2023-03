Colpaccio della Handball Erice a Bressanone: sconfitte le campionesse in carica

Prestigiosa vittoria per l’Handball Erice che espugna il campo delle campionesse d’Italia del Brixen Sudtirol con il risultato finale di 27 a 32. Uno scontro diretto che ha visto la formazione ericina sempre in vantaggio nel punteggio. Un ritorno al successo che spinge Erice nuovamente al terzo posto in classifica del campionato di serie A femminile. Tra le singole emergono le realizzazioni di Gorbatsjova e di Ekoh, ma la forza difensiva è stato il valore aggiunto che ha permesso all’Handball Erice di conquistare gli importanti due punti in classifica in vista della fase finale della stagione regolare del torneo.

PRIMO TEMPO: Erice acquisisce subito il doppio vantaggio con le reti di Gorbatsjova ed Ekoh (3’ 0-2). La difesa di Terenziani e le reti di Tarbuch e di Gorbatsjova costringono coach Nossing al time-out (7’ 0-4). Sudtirol si sblocca, mentre Erice fatica ad andare a segno, con Conte che chiama un minuto di sospensione (14’ 4-6). Ritmo di gioco lento e ricco di disattenzioni, con la formazione di casa che pareggia le ostilità (16’ 6-6). Gorbatsjova ed Ekoh spingono Erice nuovamente avanti (18’ 6-8). La difesa ericina è produttiva ed Erice allunga sul 8 a 11 (26’). Nel finale Erice chiude la frazione sul 10 a 14 (30’).

SECONDO TEMPO: Dopo la pausa lunga, Ekoh sale in cattedra, rivelandosi un valore aggiunto nelle due metà campo di gioco (36’ 11-17). Le parate di Masson, con le reti di Ekoh e di Gorbatsjova spingono Erice sul +7 (39’ 13-20). Brixen Sudtirol cambia difesa, ponendo l’attenzione dei propri occhi su Ekoh, con Conte che preferisce chiamare un minuto di time-out (45’ 17-22). I 360 gradi in volo di Ekoh con gol mettono un sigillo importante per la vittoria ericina, ma Nossing vuole giocarsi ancora le proprie opportunità (51’ 19-25). Il successo di Erice si concretizza poi con il risultato finale di 27 a 32.

Brixen Sudtirol vs Ac Life Style Erice 27-32

Parziali: (10-14; 27-32).

Brixen Sudtirol: Muratovic 4, Eder 1, Hilber 2, Saranovic 8, Prunster (p), Di Pietro 2, Vegni 1, Put 2, Habicher, Babbo 7, Luchin (p), Kiesenhofer, Rabanser, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 6, Benincasa, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu 1, Pugliara 1, Coppola 3, Ekoh 8, Gorbatsjova 11, Terenziani 2, Farisé, Jovanovic.

Allenatore: Margarida Conte.

Arbitri: Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.