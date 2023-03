Al Liceo “Ruggieri” di Marsala si torna a celebrare il Pi Greco Day

Un HAP-PI GRECO DAY quello proposto alle scuole del primo ciclo dal Liceo Scientifico “P.Ruggieri” di Marsala nella data 3/14 (il mese anteposto al giorno come da notazione anglosassone) alle ore 15, con chiaro riferimento alle prime cinque cifre del numero rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro.

I docenti del Dipartimento di Matematica, coadiuvati da un gruppo di studenti, hanno organizzato il pomeriggio e guidato i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che si sono divertiti attraverso giochi, gare e premi, ovviamente a tema pigreco.

È stato ricordato anche che il 14 marzo 2023 ha ulteriore significatività nella storia della genialità, in quanto 144esimo “compleanno” di Albert Einstein e quinto anniversario della scomparsa di Stephen Hawking, entrambi fisici che operarono vere e proprie rivoluzioni nel pensiero scientifico del loro tempo.

“È un appuntamento fisso per il nostro Liceo – commenta la Dirigente e Prof. di matematica Fiorella Florio – che, dopo il buio della pandemia e la ripresa dello scorso anno, parzialmente in diretta streaming, torna in modalità full, sia perché in presenza, sia per il recupero della gara delle torte, che da tradizione al Ruggieri riscuote successo presso chi mette in pratica la propria dolce creatività e chi ne fa delizia del palato. Finalmente possiamo tornare al nostro PI GRECO DAY, della cui bella riuscita bisogna ringraziare i nostri studenti, docenti e personale tutto e soprattutto i nostri piccoli ospiti, che grazie al supporto dei loro professori e all’invito accolto dai miei colleghi dirigenti, hanno aderito con entusiasmo”.