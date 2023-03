Vigili del Fuoco, si conclude al Comando di Trapani il tirocinio operativo degli Ispettori Antincendi

Si conclude la prossima settimana il tirocinio tecnico operativo degli Ispettori Antincendi in prova, presso il Comando di Trapani dallo scorso 27 dicembre.

Tre mesi intensi di esperienze sul campo nel settore della prevenzione incendi, del soccorso tecnico e in tutti gli altri settori in cui operano i Vigili del fuoco.

Gli stessi sei ispettori unitamente agli altri 206 dislocati nei rispettivi Comandi di residenza di tutta Italia presteranno il giuramento presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle il 29 di questo mese.

Il comandante provinciale Michele Burgio ha formulato ai giovani colleghi l’augurio di una lunga e entusiasmante carriera professionale, auspicando – al contempo – un rapido rientro in servizio dei sei ispettori al Comando di Trapani.