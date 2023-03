Volley: Sigel Marsala anticipa in casa di Offanengo

Prima trasferta dalla partenza della nuova fase per la banda di Buonavita. Domani, 18 marzo la Seap-Sigel inaugura con le padroni di casa della Chromavis Eco DB Offanengo la seconda giornata di Pool Salvezza. Rispetto alle altre quattro partite in programma Chromavis Eco DB Offanengo e Seap-Sigel Marsala scenderanno prima di tutte in campo (l’altro anticipo del sabato è Anthea Vicenza-Orocash Lecco).

Infatti l’orario di inizio di questo incrocio che si giocherà domani pomeriggio al PalaCoim di Offanengo è fissato per le ore 16 permettendo così alla compagine isolana un pronto rientro in sede.

Nelle fila delle cremonesi, quarte in classifica con 24 punti, la presenza di due ex azzurre: il libero piemontese Noemi Porzio (a Marsala nella stagione 2009/2010 di B1 in cui si è disimpegnata però nel ruolo di opposto) e la palleggiatrice emiliana Giulia Galletti (tesserata col club per metà stagione di A2 2019/2020 poi interrotta dalla pandemia), ragazza che da parte della dirigenza azzurra gode di buona reputazione. Nella squadra neroverde fa parte la forte attaccante Francesca Trevisan classe 1995, la quale nella categoria ha militato con le maglie di Bolzano, Olbia, Montecchio Maggiore e Mondovì e in massima serie due anni fa con la maglia di Trento e agli inizi di carriera con quella di Vicenza.

Partita dell’ex per Eraldo Buonavita, stretto collaboratore dell’allenatrice Annalisa Zanellati (con la quale fa coppia nella vita) nella stagione sportiva di B2 2015/2016. Intanto, settimana vissuta tranquilla e dedita al lavoro per le sigelline che venerdì mattina rifiniranno la preparazione e poi voleranno nel primo pomeriggio nel Nord-Italia. Sabato per entrare in clima partita previsto il risveglio muscolare mattutino.

Da casa la copertura del live streaming è ad appannaggio di Volleyball World e sarà trasmessa sul canale YouTube “Volleyball World Italia“.

Tutta al femminile la coppia di arbitri designata per la partita del PalaCoim. Saranno Claudia Lanza di Napoli e Marta Mesiano di Bologna. Con Lanza che torna ad arbitrare da primo arbitro una gara della Seap-Sigel Marsala a distanza esatta di un anno e pure in quel caso si trattò di Pool Salvezza (Sigel Marsala – Egea PVT Modica 3-1 stagione agonistica 2021/2022 di A2).