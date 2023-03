Pista ciclabile Lungomare Marsala: stop ai lavori. Il sindaco incontra i commercianti (che protestano)

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, nel corso dell’incontro sui progetti messi in campo dall’Amministrazione comunale – che si è svolto alla presenza anche di numerosi operatori commerciali – aveva affermato che nella settimana che sta per terminare, avrebbero preso il via i lavori per la pista ciclabile urbana che dovrebbe collegare la zona del Parco di Salinella con il Porticciolo turistico.

Tra i numerosi interventi, quello degli esercenti interessanti al percorso, che avevano lamentato come i lavori avrebbero condizionato le loro attività, quasi tutte di ristorazione e, a pista ultimata, come ci si sarebbe attrezzati con la circolazione viaria, anche in vista dell’arrivo di visitatori e turisti nell’ormai imminente ‘bella stagione’.

Oltre ai portatori di interesse, pure alcuni consiglieri comunali e diversi tecnici erano intervenuti per sollevare la questione, per proporre idee e presentare progetti correlati. Abbiamo parlato con diversi commercianti del vasto Lungomare, ma anche con negozianti di Piazza Mameli, i cui lavori per il rifacimento totale dell’area, dovrebbero iniziare – come annunciato dallo stesso sindaco – in tempi molto brevi.

Tutti avvertivano da un lato la necessità di una rimodulazione delle zone interessante, assieme alla preoccupazione, di contro, di come ci si sarebbe attrezzati durante i lavori e quale destinazione urbana avrebbero avuto in seguito le zone interessate. Questo ha generato diversi malumori tra gli esponenti di Sala delle Lapidi, oggetto, come ci ha detto più di un consigliere di maggioranza, di pressioni da parte dei commercianti marsalesi. Intanto è trascorsa la settimana senza che questi interventi alla pista ciclabile siano iniziati.

E’ probabile quindi che l’Amministrazione comunale abbia avvertito la necessità di rinviare per ascoltare più voci. Infatti sembra che si terrà la prossima settimana un ulteriore incontro tra l’Amministrazione Grillo, i consiglieri comunali e i cittadini portatori di interesse (ovvero gli esercenti del Lungomare e di Porta Garibaldi/Piazza Mameli), per approfondire la questione ancora una volta.

“Non comprendiamo – affermano alcuni commercianti e ristoratori – del perchè sia trascorso tanto tempo prima di interpellarci. E non capiamo neppure il perchè della riunione della scorsa settimana a San Pietro, quando sembrava che fossimo stati messi di fronte ad una specie di fatto compiuto. Parteciperemo volentieri all’incontro con il sindaco dove cercheremo, non certamente di ostacolare lo sviluppo della Città, ma di coniugarlo con i nostri legittimi interessi”.

All’incontro che si terrà a Palazzo Fici, dovrebbe partecipare il primo cittadino, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e – o almeno noi crediamo – che dovrebbero essere coinvolte anche le ditte aggiudicatarie dei lavori di pista e rifacimento piazza.