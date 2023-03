Minoranza all’attacco su Enologia e Itet: “Grillo mistifica la realtà”

Continua a tenere banco, a Marsala, il dibattito sul futuro del corso di laurea in Enologia. Sulla vicenda si registra l’intervento dei consiglieri comunali di minoranza, Nicola Fici, Rino Passalacqua e Mario Rodriquez, secondo cui “la paventata chiusura del corso di enologia sarebbe l’ennesimo fallimento del sindaco Grillo”, accusando il primo cittadino di mistificare la realtà. “Risulta curioso – sottolineano i firmatari della nota – che, proprio la settimana in cui a Trapani viene annunciata l’implementazione di ben 6 nuovi corsi di laurea, il sindaco Grillo, nell’ambito di una seduta di consiglio comunale, paventa con grande leggerezza e naturalezza il rischio che a Marsala si perda il corso di laurea in enologia che, come noto, è l’unico corso oggi presente e suggella l’importanza, acclarata anche a livello internazionale, di “marsala città del vino”. Nell’affrontare una tale situazione, il nostro sindaco, piuttosto che indire con urgenza una riunione con il commissario del libero consorzio ed il rettore dell’università di Palermo, organizza una riunione alla presenza di alcuni capigruppo consiliari e, come da sua consuetudine, scarica nei confronti della Preside dell’istituto Itet le responsabilità connesse a tale questione. Nello specifico, infatti, la “grande” e unica iniziativa del nostro sindaco è stata quella di proporre alla stessa il trasferimento dell’istituto commerciale presso i locali di marsala schola, nonostante la stessa preside, ben più di un anno fa, aveva già dato il suo avallo a tale trasferimento con grande generosità e senso di collaborazione”.

Per gli esponenti di minoranza, poi, sarebbe altamente improbabile che il Comune riesca a garantire in tempi rapidi la riconversione di Marsala Schola in istituto scolastico, “considerato che durante l’anno in corso non è stato neanche in grado di rendere fruibili e funzionanti i riscaldamenti di diversi istituti scolastici e garantire il decoro degli stessi programmando per tempo interventi di scerbatura dei giardini annessi alle strutture scolastiche”.

Un’eventuale rifiuto della proposta del sindaco da parte della preside, sarebbe – secondo Fici, Passalacqua e Rodriquez – “abbastanza comprensibile”, considerato che oggi pende già uno sfratto affinchè l’Istituto scolastico lasci gli attuali locali di via Trapani e l’Itet “si troverebbe in gravi difficoltà qualora a settembre dovesse essere privo di sede in caso di ritardi nell’esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali di Marsala Schola”.

“In definitiva – sottolineano i tre consiglieri d’opposizione – le modalità di gestione della questione da parte del sindaco stanno producendo il grande risultato di far cadere in una profonda incertezza non soltanto il proseguo del corso di laurea in enologia, ma anche l’intero mondo scolastico che orbita intorno all’istituto Itet di via Trapani. Per una reale e concreta soluzione di definitiva allocazione dell’istituto commerciale (che non comportasse lo smantellamento del corso di laurea in enologia) i sottoscritti, in tempi non sospetti, avevano più volte suggerito la ristrutturazione di ex plessi scolastici, come la Lombardo-Radice e il Cosentino, che avrebbero certamente permesso di aumentare il ventaglio di opportunità che oggi si sarebbero potute vagliare, oltre a riqualificare i quartieri in cui sono ubicati. Dette proposte, tuttavia, sono state puntualmente disattese dal sindaco perché lo stesso è stato negli ultimi due anni troppo impegnato a definire “rimpastini” vari di giunta, esclusivamente necessari a soddisfare le ambizioni politiche proprie e della ristretta cerchia di persone che continua ad affiancarlo”.