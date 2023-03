Eccellenza: il Marsala Femminile corre per il 1° posto

Il Marsala Femminile vince e convince in quel di Aidone (EN) e, guadagnati altri 3 importanti punti, è pronto a tirare le somme e chiudere ufficialmente il Girone d’appartenenza.

La corsa al primo posto nella classifica del Girone A è ancora aperta, almeno per le contendenti neroverdi dello Junior Sport Lab, attese al Comunale “Nino Lombardo Angotta di Marsala” domenica 19 marzo alle ore 15, per disputare la 5ª ed ultima Giornata di Campionato d’Eccellenza Regionale Femminile. Una gara imperdibile, il cui esito farà da prologo a quelli che saranno i play-off, gare ad eliminazione incrociate al Girone B, ancora una volta con formula di Andata e Ritorno.

In attesa della sfida in programma, la tecnica azzurra Valeria Anteri commenta: “Sarà una bellissima giornata di sport e una gara di alto tasso tecnico, Il JSL è infatti una squadra giovane e molto tosta che due stagioni fa riuscì anche ad estrometterci dai play-off. Quest’anno siamo già qualificate, si tratterà solo di capire i prossimi avversari e questa partita sarà determinante per la classifica“.