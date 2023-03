Maricò Hopps (MpA): “Il sindaco di Marsala ha tagliato fuori la politica”

“Nessuna posizione diversa da parte di MPA rispetto all’amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Grillo a Marsala. Una “Fase Due”, come allo stesso piace chiamarla, che non ha portato nessuna novità e nessuno slancio, se non una riconducibilità diretta alla Sua persona e che ha tagliato fuori la politica”.

E’ quanto afferma Maricò Hopps segreteria Provinciale MPA – Trapani. “Si tratta – afferma la dirigente – della stessa politica che lo ha individuato, lo ha eletto e lo ha sostenuto fino ad oggi. Noi di MPA abbiamo tentato il dialogo politico con il Sindaco di Marsala fino allo strenuo; un tentativo di dialogo con il solo scopo di farci mediatori della ricostituzione di un progetto politico. Un dialogo infruttuoso a causa dell’atteggiamento incomprensibile del Sindaco stesso che, così facendo, rischia di mortificare la città e le persone che giornalmente sono impegnate per la stessa e per cui speriamo possa ripensare e rivedere le sue scelte”.

Poi Maricò Hopps fa riferimento alla notizia diffusa ieri, 16 marzo, dal consigliere comunale di Marsala Antonio Vinci “Proprio per questi motivi riconfermiamo l’indisponibilità del nostro Consigliere Comunale Antonio Vinci che ha voluto metter fine alle indiscrezioni che negli ultimi giorni lo vedevano indicato come nuovo ingresso in giunta. Continuiamo a farci promotori dell’unità del centrodestra, a portare avanti il dialogo con amministratori e componenti politiche che se però non trovano riscontro non possono che essere rimandate alle scelte dei territori.

L’auspicio è che in vista delle prossime elezioni amministrative, che coinvolgono la metà dei comuni della provincia di Trapani, l’unità del centrodestra possa essere davvero un valore, da Marsala a Trapani”.