Immobili privati, i disabili residenti possono richiedere contributi regionali

L’Assessorato agli Affari Sociali del Comune di Marsala, diretto dalla vice sindaco Valentina Piraino, rende noto che la Regione Siciliana eroga contributi destinati al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche esistenti in edifici privati.

A tal fine, l’Assessorato regionale alla Famiglia ha emanato la Circolare n.1, esplicativa delle modalità di accesso al beneficio di legge.

In particolare, le domande possono essere presentate – in qualsiasi momento – direttamente dai soggetti disabili (o dai loro tutor) con residenza anagrafica nell’immobile per il quale si richiede il contributo. Modulistica, requisiti, ed ulteriori informazioni sono pubblicate online alla pagina web istituzionale del comune di Marsala