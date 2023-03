“FIORI DAL CORO”, il format musicale di Itacanotizie con Gino De Vita. VIDEO

Il nuovo format di Itacanotizie.it, dal titolo “FIORI DAL CORO”, dedicato alla musica e ai suoi protagonisti del territorio, ospita il compositore e chitarrista marsalese GINO DE VITA. Si tratta della prima delle 8 puntate del format musicale.

Un programma dai toni leggeri ma che mira a far conoscere i nostri artisti nella loro interezza e a carpirne perché no, anche qualcosa di più.

GUARDA FIORI DAL CORO:

A condurre le fila, Marco Messineo, cantautore, direttore artistico, ideatore e organizzatore di eventi.

Gino De Vita, chitarrista, compositore, arrangiatore, didatta, ha iniziato gli studi di chitarra moderna con il Maestro Tomaso Lama nel 1987, perfezionando la tecnica in diversi corsi (Pat Martino, Joe Diorio, B. Hart, K. Rosenwinkel, D. Santoro, G. Chaffee, S. Bonafede, A. Braido, F. Mussida, E. Fioravanti, Tomaso Lama, A. Tommasi, M. Piras, B.Tommaso, G. Cifarelli, P. Condorelli, D. Minotti, Cerri, ecc.), diplomando al noto C.P.M. in chitarra moderna con il massimo dei voti nel 1994.

Suona nell’orchestra di Siena Jazz e fa parte della Matera Concert Band diretta da Ettore Fioravanti e fonda il duo Libertango con il fisarmonicista F. Calì, oggi diventata una band. Fa parte di diversi Festival e suona in duo vari. Nel 2002 partecipa come musicista nel film di Franco Battiato “Perduto Amore” e contemporaneamente pubblica diversi album. Vanta innumerevoli collaborazioni su disco e diverse pubblicazioni editoriali di didattica per chitarra.

Canale You Tube itacanotizie.it

Canale You Tube Gino De Vita

Fb Gino De Vita