Telecamere in ZTL a Marsala, al via l’installazione e l’informazione ai cittadini

Nelle prossime settimane, con il coordinamento del Comando della Polizia Municipale di Marsala, si provvederà ad installare le telecamere di videosorveglianza nelle zone a traffico limitato (ZTL).

Prioritariamente, l’Amministrazione comunale intende avviare una propedeutica attività di informazione alla cittadinanza e, a tal fine, ha già incontrato gli operatori del servizio “corriere espresso” con l’obiettivo di regolamentare opportunamente le modalità di ingresso nelle ZTL, sia per effettuare le consegne che per il carico/scarico merci. A questo primo momento di confronto, seguirà una più ampia riunione programmata per giovedì prossimo – 23 marzo – nel Complesso San Pietro (ore 15:30), nel corso della quale il sindaco Massimo Grillo e il dirigente Vincenzo Menfi illustreranno a cittadini ed esercenti del centro storico le novità dei varchi videosorvegliati.

“Un momento di ascolto e condivisione, afferma il sindaco Grillo, al fine di contemperare l’importanza del lavoro degli operatori commerciali con le esigenze di viabilità e sicurezza pedonale, nella consapevolezza che una città più ordinata contribuisce ad accrescere la qualità della vita e dell’ambiente”. Conclusa la fase di ascolto, sarà comunicata la decorrenza dell’attivazione delle telecamere che – collegate con la Centrale di videosorveglianza del Comando della Polizia Municipale – saranno installate in prossimità dei varchi di accesso alle ZTL del centro storico, a cominciare dalle antiche Porte e Piazze.

Con la speranza, in questa occasione, che si trovi una soluzione, una volta e per tutte, anche al fenomeno dell’ingresso in centro storico di bici e mezzi elettrici che, come da cartelli stradali, sono vietati ma che costantemente continuano ad entrare senza che nessuno li fermi o li multi.