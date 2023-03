Nuove sfide Turismo, il Distretto Sicilia Occidentale chiama amministratori e operatori

Il 2023 sarà l’anno del ritorno alla normalità per il turismo e i viaggi nazionali e internazionali e la Sicilia occidentale non si farà trovare impreparata. Per affrontare le nuove sfide che amministratori e operatori del settore si troveranno a sostenere, il Distretto Turistico promuove un confronto sugli Stati generali del Turismo in Sicilia Occidentale.

Venerdì 17 marzo, alle ore 9.30 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Trapani si apriranno i lavori del convegno al quale sono stati invitati amministratori comunali, operatori privati e tutti coloro che sono interessati al tema, per discutere insieme sullo stato del turismo e avanzare proposte e idee atte a migliorare l’offerta turistica nel territorio.

Il convegno prevede due sessioni di lavori. Porterà i saluti Giuseppe Pace, commissario straordinario della Cciaa di Trapani e parteciperanno Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Rosalià d’Alì, presidente del Distretto Turistico, Bruno Bertero, direttore generale Ente Langhe Monferrato e Roero, Francesco Anzelmo, responsabile marketing digitale West of Sicily, e Loreto Cipriani, responsabile business Unit Fund Management e Fondi tematici Pnrr Sinloc s.p.a.

“Vogliamo discutere sullo stato dell’arte del turismo e sulle azioni concrete da mettere in atto affinchè la Sicilia occidentale possa fare da leva per lo sviluppo del turismo nei prossimi anni – afferma il presidente del Distretto Turistico, Rosalia d’Alì – Ma nello stesso tempo vogliamo aprire un confronto franco con gli operatori e i sindaci per tracciare insieme un percorso condiviso volto migliorare ancora di più l’offerta turistica nel nostro territorio”.