Infantino confermato presidente della Fifa fino al 2027

KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Gianni Infantino guiderà la Fifa per altri quattro anni, fino al 2027. Candidato unico, il dirigente italo-svizzero, 53 anni il prossimo 23 marzo, è stato confermato per acclamazione alla presidenza in occasione del 73esimo Congresso della Fifa in corso a Kigali, in Ruanda.

Infantino è stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, poi il nuovo mandato di quattro anni nel giugno 2019 e oggi l’ulteriore conferma.

“Vi avevamo promesso i Mondiali migliori di sempre e lo abbiamo fatto, vi avevamo promesso che avremmo aumentato i ricavi della Fifa, che l’avremmo resa più trasparente, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor – le parole di Infantino a Kigali – Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre Federazioni, i nostri tifosi di tutto il mondo. Il calcio è simbolo di gioia, felicità, pace, il calcio unisce il mondo. E ci sono tante cose che non vediamo l’ora di fare: siamo qui per organizzare competizioni e far crescere il calcio. Sento dire che c’è troppo calcio ma nella maggior parte del mondo non è così e quando si vede la passione per il calcio, bisogna fare qualcosa: la Fifa Arab Cup, per esempio, è stata un successo incredibile”.

– foto Image –

(ITALPRESS).