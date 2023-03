Coppa Sicilia, a Favara podi per la Star Cycling Lab Marsala

Si è disputata a Favara la seconda prova della Coppa Sicilia della Federazione Ciclistica Italiana. Oltre 140 ciclisti provenienti da tutta la Regione si sono sfidati in un circuito da ripetere 13 volte per un totale di 75 km molto impegnativo e caratterizzato da un forte vento che soffiava anche lateralmente.

Giulia D’Aguanno

Nella prima batteria erano presenti, per il team marsalese della Star Cycling Lab, gli atleti Giulia D’Aguanno, classificatasi 1ª tra le donne e Felice La Grutta giunto in volata con i migliori che ha chiuso al 10° posto.

Dopo la batteria degli over 45 e donne, è andata in scena la gara più sentita: alla partenza fra gli atleti Under 45 per la Star Cycling Lab si è schierato Ninni Stella, dirigente e direttore sportivo del team che ha trovato la via di fuga a Favara strappando un terzo posto di categoria.

I prossimi impegni del team saranno il Memorial “Asta” di Erice e poi l’inizio della stagione agonistica delle categorie giovanili che vedranno fra i protagonisti Pietro Russo, giovane atleta trapanese al secondo anno tra le fila del team a pois.