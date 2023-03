Marsala: il Consigliere Antonio Vinci: “Non ricoprirò cariche in Giunta”

Dopo l’intervento nell’ultima seduta di Consiglio comunale di Marsala – in merito alla bitumazione e all’illuminazione pubblica di diverse strade secondarie del versante sud della Città – il Consigliere comunale Antonio Vinci, in quota MpA, è tornato a dire la sua anche in un comunicato stampa per fugare ogni dubbio circa alcune voci che lo vorrebbero all’interno della Giunta Grillo come settimo assessore.

“In merito alle indiscrezioni che da qualche giorno interessano la mia persona riguardo ad una ipotetica indicazione nella giunta del sindaco Massimo Grillo, tengo a chiarire che non sono disponibile a ricoprire alcuna carica assessoriale, ne cariche di altro tipo. Valuterò, infine, anche la mia posizione all’interno del Consiglio comunale” afferma Vinci che quindi prende le distanze da un possibile ingresso in Giunta e anzi, in vista dei nuovi assetti politici, cercherà di capire come (e dove) piazzarsi a Sala delle Lapidi.