“Vogliamo candidare la Città di Alcamo a Capitale Italiana della Cultura 2026”

“Vogliamo candidare la Città di Alcamo come Capitale Italiana della Cultura 2026 e, pertanto abbiamo iniziato un percorso che coinvolga gli alcamesi nel processo partecipativo per la costruzione del dossier di candidatura”.

A dichiararlo il sindaco Domenico Surdi che invita i cittadini, le associazioni, le imprese e quanti fossero interessati a partecipare attivamente alla costruzione del progetto di candidatura, a partire dall’incontro di sabato 18 marzo alle ore 9,30 presso la Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, al Collegio dei Gesuiti.

“Attivare un percorso condiviso che porti alla costruzione della candidatura per Alcamo Capitale italiana della Cultura, prima ancora che requisito per le valutazioni del Ministero della Cultura, costituisce una metodologia imprescindibile per una progettazione efficace e sostenibile nel medio lungo termine”, dichiara l’assessore alla cultura Donatella Bonanno.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL 18 MARZO

9:30 – Apertura dei lavori e Intervento introduttivo: Domenico Surdi, sindaco di Alcamo.

9:50 – Il processo di candidatura e la costruzione del dossier:

Roberto Albergoni, Presidente Associazione MeNO (Memorie e Nuove Opere)

10:10 – Interventi Istituzioni e stakeholder locali.

10:45 – Coffee Break

11:00 – Gruppi di lavoro tematici: 1. Cittadinanza e Comunità; 2. Creatività e produzione culturale; 3. Beni comuni e governance degli spazi pubblici; 4. Patrimonio culturale e identità dei luoghi; 5. Innovazione e nuovi linguaggi.

12:00 – Presentazione dei report dei gruppi di lavoro tematici

13:00 – Conclusioni

I partecipanti sono invitati a registrarsi al gruppo di lavoro prescelto inviando mail a info@associazionemeno.org con oggetto Alcamo 2026 indicando Nome, Cognome, gruppo di interesse.