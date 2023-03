La Polizia torna all’ospedale di Trapani, ma ancora follia al S. Antonio Abate

Si è inaugurato oggi il Posto di Polizia presso l’ospedale di Trapani, necessario per garantire la sicurezza in Pronto Soccorso e nelle aree emergenziali sanitarie dopo diversi fatti incresciosi e subito giunge un’altra brutta vicenda.

Piena solidarietà arriva al personale sanitario e parasanitario in servizio al “Sant’Antonio Abate”, costretto a subire minacce di morte e percosse da parte di un individuo che si intrufola, armato di coltello, nei reparti del Presidio Ospedaliero, seminando il panico tra gli operatori.

Il circolo di Trapani di Fratelli d’Italia si dice al fianco del sindacato Nursind Cgs il quale, attraverso il segretario regionale Salvo Calamia, ha denunciato quanto accade ormai da settimane.

“La sicurezza sul posto di lavoro è fondamentale – sono le parole di Christian Farsaci, presidente del circolo di Trapani di Fratelli d’Italia -, a maggior ragione in un luogo di cure come l’ospedale. Non è possibile assistere a situazioni di questo tipo e siamo fermamente convinti che le Forze dell’Ordine, anche attraverso l’odierna riapertura del punto di polizia al Pronto Soccorso, sapranno ripristinare l’ordine all’Ospedale Sant’Antonio Abate, garantendo lavoratori e pazienti”.