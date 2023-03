Mourinho “Contro la Real Sociedad la partita più importante”

ROMA (ITALPRESS) – “La prossima partita è sempre quella più importante. Da venerdì invece la più importante diventerà quella di domenica. Giocherà la squadra che nel mio pensiero ci dà più garanzie di poter mandare la Roma ai quarti di finale”. Lo ha detto l’allenatore giallorosso Josè Mourinho alla vigilia del match contro la Real Sociedad, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Spagna si riparte dal 2-0 per i giallorossi e il tecnico Alguacil chiede al pubblico la ‘tempesta perfettà: “Sono dichiarazioni rispettose, sta caricando i suoi e l’ambiente. Fa il suo lavoro e lo fa bene, è un bravo allenatore. Domani la grande atmosfera caricherà anche noi. La Real Sociedad gioca bene. Saranno molto aggressivi, noi teoricamente siamo preparati” ha detto Mou alla vigilia. “Se siamo una squadra da coppa? No, siamo semplicemente una squadra di gente seria, che lavora al massimo e che a volte non riesce a trovare il livello di performance utile per raggiungere il risultato. Facciamo fatica a giocare tante partite, è normale. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori, tutti uguali a livello di potenziale e di esperienza e per loro non è un problema”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).