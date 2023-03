Marsala: Asilo nido di contrada Bosco, dopo tre anni partono i lavori

Saranno 32 i bambini che saranno ospitati nel nuovo asilo nido di contrada Bosco, suddivisi in due sezioni, “piccoli” (n.12, da 0 a 1 anno) e “grandi” (n.20, da 13 mesi a 3 anni).

Si amplia così, a Marsala, l’offerta delle strutture idonee ad ospitare infanti e piccolissimi alunni, tenuto conto che quello di Bosco si aggiunge ad Amabilina, Sappusi e Sant’Anna (in totale 138, da 0 a 36 mesi) e al “Guido Baccelli” (ne ospita 20, tra 2 e 3 anni). In più, è stato già finanziato un precedente progetto di asilo nido in viale Whitaker – 600 mila euro con “Agenda Urbana”, in attesa del relativo Decreto – idoneo ad accogliere altri 32 bambini.

Il nuovo asilo nido di contrada Bosco, finanziato già con la precedente Amministrazione comunale, nascerà dalla riqualificazione dell’immobile che, originariamente, ospitava la scuola primaria appartenente all’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II”. Su un investimento complessivo di 900 mila euro, l’Assessorato regionale alla Famiglia ha concesso un finanziamento di 500 mila euro, con lavori già aggiudicati all’Impresa Bredil srl (Favara) che ha offerto un ribasso di 32,8% sull’importo a base asta di quasi 534 mila euro.

Gli interventi riguardano l’ammodernamento e il riadattamento dell’edificio esistente, risanandolo nelle parti murarie e nei solai, con nuovi servizi igienici, la sostituzione di pavimentazioni e infissi, nonché la realizzazione di una veranda. Il progetto prevede anche l’adeguamento alle nuove normative dell’impianto elettrico e la realizzazione di quello idrico, di riscaldamento e di climatizzazione, nonchè di un impianto fotovoltaico e uno solare termico.