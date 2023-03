“FIORI DAL CORO”, il primo format musicale di Itacanotizie. VIDEO

Parte venerdì 17 marzo alle 14.30, come a voler rimarcare “Senza Paura”, un nuovo format di Itacanotizie.it, dal titolo “FIORI DAL CORO”, dedicato alla musica e ai suoi protagonisti del territorio.

Sono 8 puntate, una ogni venerdì: si parte in grande, sperando in una seconda stagione, sono tanti gli artisti che verranno coinvolti.

GUARDA IL TRAILER DI FIORI DAL CORO:

Queste 8 puntate intanto, vedranno protagonisti musicisti come Gino De Vita, Hulabop, Enrica Crimi, Angelo Barraco, Michele Pantaleo, Pierpaolo Marino, Roberta Prestigiacomo, Giacomo Bertuglia…

Abbiamo cercato di spaziare il più possibile tra i generi, per darvi qualcosa di più vario possibile, farvi conoscere cose belle, nel nome della qualità e con il sorriso e speriamo vivamente di continuare e coinvolgere altri artisti, perché crediamo che la nostra Provincia abbia realtà che non hanno nulla da invidiare… e personaggi di un certo spessore, con storie, canzoni e vita da raccontare.

A condurre le fila, Marco Messineo, cantautore, direttore artistico, ideatore e organizzatore di ‘svariati’ e ‘avariati’ eventi – come ama senza alcun senso ribadire ogni volta, ma solo per esigenze di rima – nelle nostre zone e non solo.

Un programma dai toni leggeri ma che mira a far conoscere in nostri artisti nella loro interezza e a carpirne perché no, anche qualcosa di più.

Noi ci siamo divertiti tantissimi a realizzarlo, col cuore, come si direbbe in qualche spot dei tempi che furono, ma noi siamo sinceri e ci teniamo tanto a farvi conoscere questi “FIORI DAL CORO”.

