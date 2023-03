Favignana piange Peppe Nue Giangrasso, storico custode dello Stabilimento Florio

Lo storico custode dello Stabilimento Florio dell’ex tonnara di Favignana, Giuseppe Giangrasso, “Peppe Nue”, è venuto a mancare. Per chi ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzare la sua conoscenza della storia dell’isola e dei luoghi, Peppe Nue era un’importante presenza che coccolava i tanti turisti approdati negli anni nell’isola egadina.

Peppe Nue

Diversi i messaggi di cordoglio sui Social in ricordo di Peppe Nue, definito “nume tutelare di quelle antiche mura” in cui prima aveva lavorato per tanti anni rimanendo poi a vivere come custode.