E’ deceduto Michele Stabile titolare di uno storico chiosco di bibite a Marsala

E’ deceduto dopo una lunga malattia Michele Stabile, titolare per tanti anni del chiosco di bibite della zona stazione a Marsala.

Malgrado l’avanzare dell’età e la malattia non era insolito vederlo nella storica attività di vendita di bibite la cui gestione era ormai passata al figlio Giuseppe.

Era conosciuto anche in ambienti sportivi avendo praticato per tanti anni la corsa di resistenza. Fino a qualche hanno fa non era insolito avvistarlo per le strade marsalesi mentre praticava lo sport che preferiva. I funerali si svolgeranno oggi 15/03/2023 alle ore 17:00 presso la Chiesa San Francesco di Paola, corso Calatafimi.